الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تصريحاته عن تدمير قدرات إيران النووية.. خامنئي لترامب: استمروا في أحلامكم!

منذ 37 دقيقة
علي خامنئي مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني

علي خامنئي مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني

A A A
طباعة المقال

رفض المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي‭‭ ‬‬الاثنين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية.

وقال خامنئي عبر منصة إكس “يقول الرئيس الأمريكي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه. حسنا، استمروا في أحلامكم!”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران، نقلا عن مدع عام، أن السلطات أعدمت شخصا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل أمس السبت 19\10\2025.

ونقلت ميزان عن المسؤول القضائي قوله إن هذا الشخص كان على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسرب معلومات سرية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
نائب وزير خارجية روسيا: لافروف وروبيو سيجريان اتصالا هاتفياً قريباً
بنك بي.إن.بي باريبا
تراجع أسهم مصرف "بي إن بي باريبا" بعد الحكم الأميركي بشأن السودان
الخارجية الإيرانية
طهران: إيران وفرنسا لديهما الإرادة اللازمة لحل "قضية" السجناء

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟