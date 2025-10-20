بعد تصريحاته عن تدمير قدرات إيران النووية.. خامنئي لترامب: استمروا في أحلامكم!

رفض المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي‭‭ ‬‬الاثنين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية.

وقال خامنئي عبر منصة إكس “يقول الرئيس الأمريكي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه. حسنا، استمروا في أحلامكم!”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران، نقلا عن مدع عام، أن السلطات أعدمت شخصا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل أمس السبت 19\10\2025.

ونقلت ميزان عن المسؤول القضائي قوله إن هذا الشخص كان على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسرب معلومات سرية.