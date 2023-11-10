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بعد تصريحات وزيرة الداخلية.. وزير المالية البريطاني: سوناك قال إنه يثق بها

منذ ساعة واحدة
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت

وزير المالية البريطاني جيريمي هانت

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نأي وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجمعة بنفسه عن تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بشأن خلافها مع الشرطة حيال تعاملها مع مسيرات مؤيدة للفلسطينيين قائلا إنه لم يكن ليستخدم الكلمات التي قالتها.

ويتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط لإقالة برافرمان بعد أن اتهمت الشرطة يوم الثلاثاء بإظهار “ازدواجية في المعايير” من حيث طريقة تعاملها مع الاحتجاجات ولا سيما المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال هانت للصحفيين “الكلمات التي استخدمتها برافرمان لم أكن لاستخدمها لو كنت في مكانها… رئيس الوزراء قال إنه يثق بها كل الثقة وليس لدي المزيد لأضيفه”.

    المصدر :
  • رويترز

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