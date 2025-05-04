بعد تصنيفه كياناً متطرفاً.. "البديل من أجل ألمانيا" يلجأ إلى القضاء

يعتزم حزب “البديل من أجل ألمانيا” رفع دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، في حال أصرّ المكتب على تصنيف الحزب باعتباره حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وأوضح الحزب أنه في حال لم يستجب المكتب للإنذار الذي تم إرساله، أمس الأول الجمعة، فإن قيادته على المستوى الاتحادي سترفع دعوى مرفقة بطلب مستعجل على المكتب لدى المحكمة المختصة، غداً الإثنين، وأشار الحزب إلى أن هذه الدعوى معدّة بالفعل.

وجاء في رسالة الإنذار التي منح فيها الحزب المكتب مهلة للرد عليه تنتهي بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين، أن الحزب يعتبر تصنيفه على أن له “مساعي يمينية متطرفة بشكل مؤكد”، وكذلك الإعلان عن هذه الحالة، أمران مخالفان للقانون على نحو واضح.

وبدوره، أكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور استلامه للرسالة، لكنه رفض التعليق عليها.

وكان المكتب أعلن، أمس الأول، تصنيفه لحزب البديل بأن له “مساعي يمينية متطرفة على نحو مؤكد بسبب الطابع المتطرف للحزب ككل، والذي يحتقر كرامة الإنسان”.

وكان المكتب يتعامل في السابق مع الحزب على أنه حالة مشتبه بها لمنظمة يمينية متطرفة.

وتُعد المحكمة الإدارية في كولونيا هي المختصة بالنظر في دعاوى درجة التقاضي الأولى المرفوعة على المكتب الاتحادي لحماية الدستور، إذ إن مقر المكتب يقع في كولونيا.

يذكر أنه، في مايو/أيار 2024، كانت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر أصدرت حكماً في قضية استئناف (درجة ثانية) بأن تصنيف المكتب للحزب كـ”حالة اشتباه في كونه منظمة يمينية متطرفة” كان مبرراً. ولا يزال النزاع القضائي مستمراً.