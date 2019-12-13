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بعد تعذيبهم.. “عمليات بغداد” تحرر متظاهرين محتجزين لدى “حزب الله العراق” – (فيديو)

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نشرت غرفة عمليات بغداد مقطع فيديو لعملية تحرير متظاهرين كانوا محتجزين لدى كتائب “حزب الله العراق”.

وقالت غرفة العمليات، الأحد، إن المتظاهرين تعرضوا لعمليات تعذيب.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل مشاهد قاسية لعمليات تعذيب لمتظاهرين يعتقد أن ميليشيات مسلحة احتجزتهم خلال التظاهرات الأخيرة.

المصدر القدس العربي

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