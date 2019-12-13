بعد تعذيبهم.. “عمليات بغداد” تحرر متظاهرين محتجزين لدى “حزب الله العراق” – (فيديو)

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل مشاهد قاسية لعمليات تعذيب لمتظاهرين يعتقد أن ميليشيات مسلحة احتجزتهم خلال التظاهرات الأخيرة.

🛑عاجل ضباط و مراتب قيادة عمليات بغداد اثناء تحرير متظاهرين مخطوفين من قبل ميلشيا ارهابية مسلحة في منطقة السنك ليلة الهجوم#العراق_ينتفض #سلمية_حتى_مطلع_النصر pic.twitter.com/U7IsqM2zrP — Nova④🧞‍♂️ (@No4vA) December 8, 2019