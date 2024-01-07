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بعد تنفيذ مطالبهم.. مزارعون بولنديون يُعلّقون احتجاجهم عند الحدود مع أوكرانيا

منذ 40 دقيقة
احتجاج المزارعين البولنديين عند المعبر الحدودي الرئيسي مع أوكرانيا

احتجاج المزارعين البولنديين عند المعبر الحدودي الرئيسي مع أوكرانيا

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قرّر مزارعون بولنديون تعليق احتجاجهم عند المعبر الحدودي مع أوكرانيا في ميديكا، بعد أن وافقت الحكومة على مطالبهم، بحسب ما ذكر موقع إنتريا.بي إل أمس السبت، نقلًا عن حاكم محلي.

ويغلق سائقو الشاحنات البولنديون عدة معابر مع أوكرانيا منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مطالبين الاتحاد الأوروبي بإعادة العمل بنظام تحصل بموجبه الشركات الأوكرانية على تصاريح للعمل في التكتل.

وانضم إليهم في وقت لاحق المزارعون الذين يطالبون بدعم حكومي للذرة وعدم زيادة الضرائب، وسط شكاوى من المنافسة المتزايدة من أوكرانيا.

وعلق المزارعون، الذين كانوا يغلقون المعبر في ميديكا، احتجاجهم بمناسبة عيد الميلاد واستأنفوا الإغلاق في الرابع من يناير/ كانون الثاني. ووافقوا أمس السبت على تعليق الإغلاق مجددًا.

وقال الموقع إن وزير الزراعة وافق على تنفيذ مطالبهم الثلاثة المتعلقة بالإعانات وزيادة القروض للسيولة والحفاظ على الضريبة الزراعية عند مستوى 2023.

ومع ذلك، يواصل سائقو الشاحنات احتجاجاتهم عند ثلاثة معابر حدودية أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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