بعد توصية بتوجيه اتّهامات له.. غراهام يُحذّر!

أوصت هيئة محلفين كبرى في جورجيا بتوجيه اتهامات جنائية للسيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام وحلفاء آخرين لدونالد ترامب، في إطار قضية انتخابات جورجيا.

في التفاصيل، أوصت الهيئة بتوجيه اتهامات ضد غراهام وكذلك عضوي مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية جورجيا في ذلك الوقت كيلي لوفلر وديفيد بيردو.

فيما نفى غراهام ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان يؤدي واجباته الرقابية، محذرًا من الخروج عن المسار الصحيح وعدم استخدام القانون كأداة سياسية.

وفي السياق، وجّه الرئيسُ الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة لهيئة المحلفين في محاكمته بجورجيا، متهمًا إياها بعدم المصداقية والخضوع لما يقوله المدعي العام.

تصريحات ترامب جاءت بعد إصدارِ هيئة المحلفين الكبرى تقريرَها النهائي بخصوص لائحة التهم الموجهة للرئيس الأميركي السابق في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا.

وأوصى التقريرُ المكّونُ من تسعِ صفحات، بتوجيه اتهاماتٍ ضد 39 شخصًا، مقارنة بـ 18 فقط وُجهت إليهم الاتهامات في وقت سابق.

وشملت اللائحةُ الجديدة من المتهمين، عضوا حاليًا، واثنين سابقين في مجلس الشيوخ الأميركي.