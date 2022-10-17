بعد حريق سجن إيفين.. واشنطن تؤكد سلامة الأمريكيين المحتجزين في ايران

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين الاثنين، إنه تأكدت سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بعد حريق سجن إيفين.

وقالت السلطة القضائية في إيران الاثنين إن ثمانية سجناء لقوا حتفهم جراء حريق نشب بسجن إيفين في طهران مطلع الأسبوع، لتضاعف بذلك حصيلة قتلى الحريق الذي زاد الضغوط على الحكومة التي تكافح بالفعل من أجل احتواء احتجاجات حاشدة.

وفي تقرير لصحيفة “وول ستريت” جورنال، يكشف تقرير عما حصل في السجن قبيل اندلاع الحريق حيث ردد معارضون مسجونون شعارات مناهضة للحكومة.

وتنقل الصحيفة روايات عما حصل داخل أسوار السجن لنشطاء من بينهم أتينا دائمي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في طهران والتي أطلق سراحها من إيفين قبل ثمانية أشهر بعد سبع سنوات من السجن هناك.

وقالوا إن الأمر بدأ في جناح النساء في السجن، عندما حطمت سجينات باب المبنى المكون من طابقين والذي يضم حوالي 45 سجينة، وانتقلن إلى منطقة الموظفين في ساحة السجن، وبدأن يرددن شعارات مناهضة للحكومة، حسبما قالت.

وقالت للصحيفة إنها سمعت روايات عن أعمال احتجاج من ثماني عائلات سجينات، كما تلقت مكالمات قصيرة، الأحد، من سجينات في جناح النساء في إيفين.

وتتابع دائمي قولها إن أحد حراس السجن حذر النساء، وبعضهن لم يكن يرتدين الحجاب الإلزامي، من أنهن سيقتلن ما لم يعدن إلى المبنى، وقالت دائمي إن سجينتين – سبيدة كاشاني، وهي ناشطة بيئية، وزهرة صفائي، وهي ناشطة سياسية – أغمي عليهما بسبب الغاز المسيل للدموع واحتاجتا إلى علاج، كما نقلت عن عائلتيهما.

كما أفادت النساء برؤية حراس مسلحين ببنادق يصوبون نحوهن أسلحة تحمل عدسات ليزر للتصويب.

واعتقلت الحكومة مئات المحتجين، وسجنت أكثرهم نشاطا سياسيا في إيفين، حسبما قال أعضاء في حركة الاحتجاج ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

كان هناك جناح آخر متضرر من الحريق يضم سجناء سياسيين، وفقا للروايات التي جمعتها النقابة الحرة للعمال الإيرانيين، وهي المظلة الرئيسية للنقابات العمالية، والتي تضم العديد من الأعضاء المحتجزين في إيفين، وقالت النقابة إن بعض سجناء إيفين تجمعوا في الفناء ورددوا شعارات ضد الحكومة، الجمعة.

والأحد، شوهدت عائلات المعتقلين خارج السجن بحثا عن أخبار عن أقاربهم المسجونين.