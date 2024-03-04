بعد خسارته فيها.. ترامب يصف العاصمة واشنطن بـ"المستنقع"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منطقة العاصمة الكبرى “واشنطن” بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيها أمام نيكي هيلي بأنها مستنقع، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 مارس.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “Truth Social”: “لقد تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع يضم عددا قليلا جدا من المندوبين ولا يعطي أي ميزة.. نيكي هيلي قضت كل وقتها ومالها وجهدها في العاصمة”.

وأشار ترامب إلى أنه حقق يوم السبت فوزا ساحقا على هيلي في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري (اجتماعات نشطاء الحزب) في ولايات ميسوري وميشيغان وأيداهو. ووعد الرئيس الأمريكي السابق بنتائج كبيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فوزها الأول على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام .2024

وفازت هيلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 62.86 في المئة من الأصوات، مقابل 33.22 في المئة لترامب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهورياً بأصواتهم.

يذكر أن فرص هيلي لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.

ويحتاج المرشحون إلى ما لا يقل عن 1215 مندوبا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري حسابيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في العاصمة في شهر يونيو.