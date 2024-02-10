بعد تسريبات عن رفض إسرائيل صفقة حماس المقترحة.. غضب عائلات الرهائن يتزايد

تزايد غضب عائلات الرهائن الإسرائيليين، بالتزامن مع تسريبات عن رفض حكومة الاحتلال صفقة حماس المقترحة.

ويوجه كثيرون، بمن في ذلك عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، غضبهم نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض شروط وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن الذي طرحته حماس.

وكانت هجمات حماس القاتلة في السابع من تشرين الأول 2023، وحدت إسرائيل المصدومة خلف قادتها، ودفنت بضربة واحدة الانقسامات التي مزقت البلاد لسنوات. إلا أنه وبعد مرور أربعة أشهر على الحرب، وفي ظل الشكوك التي تحيط بالتوصل إلى اتفاق جديد لإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة، بدأت هذه الانقسامات في الظهور من جديد، وأصبح الإسرائيليون على استعداد متزايد للتعبير عن آرائهم.

وقال نتنياهو إن “الاستسلام لمطالب حماس الوهمية لن يؤدي إلا إلى كارثة أخرى لدولة إسرائيل، ومذبحة أخرى”، مضيفا أن الضغط العسكري المستمر هو “شرط ضروري” لسلامة إسرائيل.

وكان الناجون من الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وأسر الرهائن غاضبين إزاء الرفض العنيد للصفقة التي كان من الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى عودة جميع الرهائن المتبقين في غزة.

وكانت أدينا موشيه (72 عامًا)، والتي تم إطلاق سراحها خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في نوفمبر، من بين خمس رهائن سابقين تحدثوا ضد نتنياهو، الأربعاء.

وقالت موشيه في مؤتمر صحفي لتجمع الرهائن والعائلات المفقودة: “سيد نتنياهو، أنا أتوجه إليك، كل شيء في يديك، أنت الوحيد، أخشى حقًا أنه إذا واصلتم بهذه الطريقة، تدمير حماس، فلن يكون هناك أي رهائن للإفراج عنهم.” كانت كلمات موشيه قوية، فقد اختطفتها حماس من كيبوتس نير عوز واحتجزتها كرهينة في غزة لمدة سبعة أسابيع. كما قُتل زوجها ديفيد موشيه على يد حماس.

وقالت رهينة سابقة أخرى، سحر كالديرون (16 عاما)، إنها ممتنة للحكومة لإعادتها، لكنها سألت: “ولكن ماذا عن والدي الذي يتم التخلي عنه من جديد كل يوم، ومن غير المؤكد مما إذا كان سيعيش أو يموت؟”

وقالت المراهقة: “أعيدوه، لا تجعلوني أفقد الثقة في بلدنا مرة أخرى.”

المتظاهرون ينزلون إلى الشوارع:

ومع استمرار الحرب، تبدو حكومة الوحدة الطارئة التي تم تشكيلها بعد الهجمات هشة على نحو متزايد، مع تصاعد الخلافات حول استراتيجية نتنياهو لإعادة الرهائن إلى الوطن، ومستقبل غزة ومحاولات تجنيد المزيد من الجنود.

وبرزت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة كصوت قيادي وهي تجتذب دعمًا كبيرًا بين الإسرائيليين. وقد امتنعوا لعدة أشهر في الغالب عن انتقاد الحكومة وابتعدوا عن السياسة. لكن ذلك تغير الآن.

ويذكر أن إسرائيل كانت غارقة في أشهر من الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة قبل هجوم حماس، وكان من المفترض أن يكون يوم 7 أكتوبر هو السبت الرابع والأربعين على التوالي للمظاهرات الحاشدة ضد خطط نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.

وكان من شأن الإصلاح المقترح أن يضعف سلطة المحاكم ويمنح الحكومة المزيد من السيطرة على تعيين القضاة. وانتقدت المعارضة والمتظاهرون الخطة ووصفوها بأنها محاولة للاستيلاء على السلطة من قبل نتنياهو.

وقالت ليتال شوتشات تشيرتو، من Isreal Democracy HQ، المجموعة التي تنظم الاحتجاجات، إن معظم الإسرائيليين وجدوا أنفسهم في “وضع النجاة” بعد هجمات 7 أكتوبر، وأن تركيز الجميع تحول على الفور من الاحتجاج السياسي إلى المساعدة. وكان هناك شعور بأن هذا ليس الوقت المناسب لمعارضة الحكومة.

وكانت هناك احتجاجات وتجمعات، لكنها كانت غير سياسية ونمطية بطبيعتها. تم تنظيم معظمها للتعبير عن التضامن مع الرهائن وعائلاتهم، والدعوة إلى مزيد من الإجراءات لإعادتهم، وتكريم الضحايا.

وكان المتظاهرون السياسيون مثل شوتشات تشيرتو ينأون بأنفسهم عن هذه الأحداث.

وقالت شوتشات تشيرتو: “قبل أن نجرؤ حتى على التفكير في الخروج والاحتجاج، كانت تقترب عائلات ثكلى منا وتقول: لقد فقدنا ابننا أو ابنتنا، وعائلتنا بأكملها، ولم نسمع من الحكومة. لم يأتوا إلى الجنازة، ولم يأتوا إلى “شيفا” (فترة الحداد اليهودية التقليدية لمدة سبعة أيام)، ولم نتلق رسالة، لا شيء.”

وتحدثت شوتشات تشيرتو إلى شبكة CNN عندما بدأ آلاف الأشخاص في التجمع لاحتجاج مناهض للحكومة في وسط تل أبيب يوم السبت الماضي. وهذا هو الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات منذ استئنافها في أوائل ديسمبر.

وملأت الحشود الساحة خارج المسرح الوطني الإسرائيلي، ولوحوا بالأعلام وحملوا ملصقات وصفت نتنياهو بـ “وزير الجريمة”، وهو تلاعب بلقبه الرسمي في إشارة إلى حقيقة أن رئيس الوزراء يحاكم حاليًا بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وكان المتظاهرون قد حثوا الحكومة على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا الطلب منذ هجمات 7 أكتوبر. لا تزال هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة منفصلة تمامًا عن الأحداث التي تنظمها أسر الرهائن، والتي تميل إلى أن تتم على الطريق مباشرة فيما أصبح يعرف باسم ساحة الرهائن. لكن المزيد من الناس يأتون إلى كليهما.

وقال دورون شبتاي، الذي يعيش مع عائلته في سديروت، وهي بلدة قريبة من قطاع غزة تعرضت لسنوات لهجمات صاروخية متكررة من قبل حماس، لشبكة CNN إنه شعر بأنه مهجور.

واقتحم مقاتلو حماس البلدة خلال هجمات 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 18 ضابط شرطة ونحو 20 مدنيا. وقال إنه في وقت ما، كانوا على سطح منزله. وتم إجلاء الغالبية العظمى من سكان البلدة في أعقاب الهجمات، لكن الحكومة تحاول الآن إقناعهم بالعودة، وهو أمر قال شبتاي إنه غير مستعد للقيام به لأن الصواريخ لا تزال تستهدف سديروت بشكل منتظم.

وذهب شبتاي يوم الاثنين إلى القدس مع مجموعة صغيرة من الناس للاحتجاج خارج المبنى الحكومي. وفي حديثه لشبكة CNN خلال الاحتجاج، قال إنه يعتقد أن إجلاء الناس من الأذى يؤكد تفوق إسرائيل الأخلاقي على حماس.

وقال: “نرى في غزة استخدام المدنيين بكثرة لأغراض عسكرية (كدروع بشرية)، وفي إسرائيل، دفعت لي الحكومة فعلياً مقابل العثور على مأوى.”

ومثل مئات الآلاف من الإسرائيليين، خدم شبتاي في قوات الاحتياط وقضى الأشهر الثلاثة الماضية يقاتل في غزة. ويتم الآن إرساله شمالاً إلى حدود إسرائيل مع لبنان.

إن فكرة إعادة زوجته وطفليه الصغيرين إلى سديروت هي فكرة غير مقبولة بالنسبة له. وقال “بعبارة أخرى، أنا لا أوافق على ذلك حقًا. أشعر أن حكومتي تحاول إعادتنا قبل أن تتمكن من التأكد من أنها آمنة، بسبب التكلفة المالية.”

وقالت شوتشات تشيرتو إن هذا هو بالضبط سبب عودة المتظاهرين إلى الشوارع.

وقالت: “هذه أسوأ أزمة وقد تم التخلي عن عائلات (ضحايا الهجوم) وما زالوا لا يتلقون أي دعم من الحكومة.”

وقالت: “يقولون إنه وقت حرب، نحن لا نمارس السياسة ولا نحتج في زمن الحرب، لكن الحكومة تمارس السياسة.” في إشارة إلى الجدل الأخير حول ميزانية الدولة، والتي شهدت تخصيص نتنياهو مليارات الشواكل لتقديم دفعات شهرية لليهود المتشددين الذين يدرسون التوراة بدوام كامل، بدلاً من استثمار الأموال في مساعدة الناجين من هجمات 7 أكتوبر والجنود العائدين من الحرب.

وتركت الحكومة الانتقادات دون إجابة إلى حد كبير. وعقد نتنياهو عدة اجتماعات مع ممثلي عائلات الرهائن، ولكن ورد أن معظمهم كانوا معاديين وانتهى الأمر بغضب العائلات منه.

ويشار إلى أن الخلاف السياسي الأخير الذي يشغل البلاد هو حول اقتراح حكومة الاحتلال بتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ومدة الخدمة في الاحتياط للمواطنين الإسرائيليين.

وتصر حكومة الاحتلال في الوقت نفسه على الإبقاء على الإعفاء للرجال الحريديم المتطرفين، الذين لا يتعين عليهم الخدمة في الجيش، على الرغم من أنه يمكنهم الانضمام، إذا اختاروا ذلك، وقد تم تسجيل المزيد منهم منذ هجمات 7 أكتوبر.

وتعتبر الأقلية الأرثوذكسية المتطرفة جمهورًا انتخابيًا رئيسيًا لنتنياهو، مما يجعل الاستثناء المثير للجدل قضية حيوية بالنسبة له.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، من حزب “يش عتيد” الوسطي، على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، إن القانون المقترح سيكون “خيانة لجنود الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أن هذه ليست “معًا ننتصر”، وليست “نقاتل معًا”. وقال إن الشباب والشابات هم الذين سيخدمون البلاد ويخاطرون بحياتهم، على عكس أولئك الذين استثنوا أنفسهم.

ولكن حتى في حين يدعو البعض إلى إجراء انتخابات جديدة -والتي ستكون السادسة في إسرائيل خلال أربع سنوات فقط- فإن الكثيرين غير مستعدين للتخلي عن نتنياهو. يمكن لرئيس الوزراء، المعروف باسم “بيبي” في إسرائيل، الاعتماد على عدد متقلص، ولكنه كبير من الناخبين الذين سيصوتون له مهما حدث.

وحتى بعض الذين لم يصوتوا له من قبل يعتبرونه الاحتمال الوحيد.

وقال إيفياتار كوهين، طالب الحقوق، إنه ورغم عدم كونه معجبًا كبيرًا بنتنياهو، ولم يصوت له أبدا، إلا أنه لا يرى خيارًا آخر.

وأضاف “أنه أفضل بديل لدينا في الوقت الحالي. كشخص عقلاني، لا بد لي من الاختيار بين البدائل. كشخص يميني، أنا بالطبع أريد شخصًا أكثر عدوانية، ولن يتسامح مع الإرهابيين… لكنه أفضل بديل حقيقي لدينا الآن.”