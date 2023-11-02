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بعد ساعات على التوجيه الملكي السعودي.. حملة إغاثة غزة تجمع أكثر من 125 مليون ريال

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2023 9:46 مساءً
الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي العهد

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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكرت “واس” أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان “وجّها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة”.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، عبد الله الربيعة، “أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني”.

وبيّن أن “المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني”.

وتجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة “ساهم”، 125مليون ريال، شارك فيها أكثر من 200 ألف متبرع.

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