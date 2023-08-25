بعد سجنه لـ 20 دقيقة.. إخلاء سبيل دونالد ترامب بكفالة 200 ألف دولار

بعد فترة إيقاف وجيزة، غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سجنا فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية (الخميس 24-8-2023) على خلفية اتهامات بممارسة ضغوط انتخابية عام 2020 في الولاية، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب مدير الشرطة.

ونشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، الخميس، الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي التقطت له في سجن المقاطعة بعدما وضع قيد الاعتقال وتم حجزه باعتباره سجينا لفترة وجيزة ثم إطلاق سراحه بكفالة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

وقال عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، إن جميع المتهمين التسعة عشر في القضية سيخضعون لنفس العملية التي يخضع لها أي متهم جنائي آخر في المقاطعة.

وقال ترامب للصحفيين في مطار أتلانتا إنه “لم يرتكب أي خطأ”، ووصف القضية الجنائية المرفوعة ضده بأنها “مهزلة للعدالة”، وقال:”لدينا كل الحق في الطعن في الانتخابات التي نعتقد أنها غير نزيهة”.

وتطرق دونالد ترامب أيضا إلى القضايا الجنائية الأخرى ضده، قائلا: “هذه حالة واحدة ولكن هناك 3 قضايا أخرى، هذا تدخل في الانتخابات”.