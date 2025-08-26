بعد سويسرا وألمانيا واليابان.. أستراليا تنضم لشركات البريد التي علقت شحناتها لأمريكا

قالت خدمة البريد الأسترالية اليوم الثلاثاء إنها علقت مؤقتا شحنات الطرود إلى الولايات المتحدة بعد أن قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء لائحة كانت تسمح بإعفاء الطرود منخفضة القيمة من الرسوم الجمركية.

تأتي خطوة خدمة البريد الأسترالية المملوكة للدولة بعد أن أوقف عدد من شركات البريد الأوروبية والآسيوية، مثل خدمة البريد السويسرية وشركة دي.إتش.إل التي تدير خدمة البريد الألمانية دويتشه بوست والبريد الياباني والبريد الكوري الجنوبي، الشحنات إلى الولايات المتحدة بسبب القواعد الجديدة.

وقال البريد الأسترالي في بيان “نأسف لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومع ذلك، نظرا للوضع المعقد والمتطور بسرعة، كان من الضروري إجراء تعليق جزئي مؤقت للسماح لنا بتطوير وتنفيذ حل عملي لعملائنا”.

وأعلنت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي أن الطرود التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل المرسلة إلى الولايات المتحدة ستسري عليها جميع الرسوم المطبقة اعتبارا من 29 أغسطس آب مع تعليق إعفاء “الحد الأدنى” للشحنات منخفضة القيمة.

وذكرت هيئة البريد الأسترالية أنها ستواصل العمل مع السلطات الأمريكية والأسترالية والشركاء الدوليين لاستئناف الخدمات إلى الولايات المتحدة قريبا.