بعد شهور من المحادثات.. اتفاق مرتقب بين السلطات والمتمردين في تشاد

قالت وزارة الخارجية القطرية إن من المتوقع أن توقع السلطات الانتقالية في تشاد والجماعات المتمردة اتفاقا في الدوحة غدا الاثنين يمهد الطريق أمام حوار مصالحة وطنية أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويأتي هذا الإعلان بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المتمردة والحكومة العسكرية التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.

وقال ديبي إن الحوار سيكون خطوة أولى نحو التخطيط لانتخابات طال انتظارها. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعات المسلحة ستشارك في المحادثات إذ ما زالت شروط مشاركتها قيد المناقشة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد “يمهد هذا الاتفاق لبدء انعقاد ‭’‬الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد‭’‬ في العاصمة التشادية نجامينا والذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.