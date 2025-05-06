بعد صاروخ الحوثيين.. تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل

أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل يوم الأحد بالقرب من المطار الدولي الرئيسي هناك.

وكانت شركات الطيران الأجنبية قد بدأت في استئناف رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير/ كانون الثاني. وكانت الكثير من شركات الطيران قد أوقفت رحلاتها في معظم فترة العام ونصف العام المنصرمة منذ اندلاع صراع السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم الأحد:

– إيجة إيرلاينز:

قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب في الخامس والسادس من مايو أيار.

– إير بالتيك (طيران البلطيق):

قالت الشركة اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار.

– طيران أوروبا:

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من مايو أيار.

– إير فرانس-كيه.إل.إم:

أوقفت ذراع المجموعة في هولندا كيه.إل.إم رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 مايو أيار. وكانت إير فرانس قد ألغت رحلاتها في الرابع من مايو أيار.

– إير إنديا:

قالت الشركة إن الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب ستظل معلقة حتى الثامن من مايو أيار.

– دلتا إيرلاينز:

قالت شركة الطيران الأمريكية إن رحلاتها من وإلى تل أبيب ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع والخامس والعشرين من مايو أيار.

– مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي):

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة للمجموعة رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثامن من مايو أيار.

– إيتا:

قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار، وكذلك رحلتين مقررتين في 12 مايو أيار.

– مجموعة لوفتهانزا:

قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار.

– رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب في الفترة بين الرابع والسادس من مايو أيار.

– يونايتد إيرلاينز:

قالت شركة الطيران التي مقرها شيكاغو إن رحلاتها من وإلى تل أبيب قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع والحادي عشر من مايو أيار.