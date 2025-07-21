بعد ضربة الكنيسة الكاثوليكية في غزة.. الفاتيكان يشدد لهجته حيال إسرائيل

شدد الفاتيكان لجهته حيال إسرائيل عقب ضربة طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، منددا بمسؤولية الدولة العبرية عنه، في تباين صريح مع المواقف الدبلوماسية التقليدية للكرسي الرسولي.

قُتل ثلاثة أشخاص الخميس في ضربة من دبابة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة بشمال القطاع، ما أثار صدمة وإدانة دوليتين.

وندد البابا لاوون الرابع عشر الأحد بـ”همجية” حرب غزة، داعيا إلى وقف “اللجوء العشوائي للقوة”. أضاف: “أعبر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة”.

وتحدث الحبر الأعظم هاتفيا الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نانياهو الذي أبدى “أسفه” للضربة، موضحا أنها كانت بسبب “ذخيرة طائشة”.

ويقول فرنسوا مابي، مدير المرصد الجيوسياسي للأديان في المعهد الدولي للعلاقات الدولية والاستراتيجية، لوكالة فرانس برس: “أبعد من وعي المسيحيين لما يحدث في غزة، هناك أيضا واقع إضافي هو أن ذلك يدور على أرض مقدسة”، وذلك يؤدي “لتحول للرأي العام الكاثوليكي عموما، وإن موقتا”.

“لسنا هدفا”

وعلى رغم إبداء إسرائيل الأسف، ألمح أمين سر الفاتيكان في مقابلة مع قناة “راي دوي” الإيطالية، إلى أن القصف قد يكون متعمدا، داعيا الدولة العبرية إلى نشر نتائج التحقيق في الحادثة.

وقال الكاردينال بييترو بارولين: “علينا التأكد ما إذا كان القصف خطأ فعلا، وهو ما يمكننا أن نشكك فيه بشكل مشروع، أو ما إذا كانت هناك نية فعلية لاستهداف كنيسة بشكل مباشر”.

وندد المسؤول الثاني في الفاتيكان بعمل “في غاية الخطورة”.

وزار بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا غزة الجمعة وعاد الجرحى، وترأس قداس الأحد في كنيسة العائلة المقدسة، في مؤشر على تصميم السلطات المسيحية على ترسيخ حضورها.