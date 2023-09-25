بعد طول انتظار.. دبابات أبرامز تصل أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن دبابات أمريكية الصنع من طراز أبرامز وصلت إلى البلاد.

وأضاف زيلينسكي على تيليجرام “أخبار جيدة من وزير (الدفاع رستم) عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي إن أولى دبابات أبرامز الأمريكية ستُسلم إلى كييف هذا الأسبوع.

وكانت واشنطن قد تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام، في إطار التزام بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.

ويأتي القرار الأميركي ضمن حزمة مساعدات كشف عنها البيت الأبيض، والتي وافق عليها بايدن وقدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار، وتشمل أيضا صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

ما هي مزايا وقدرات الدبابة “أبرامز”؟

– شكّل قرار تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز تحوّلا في الموقف الأميركي، إذ كان مسؤولون عسكريون قد أشاروا مرارا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.

– ستكون الدبابات مزوّدة بقذائف من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ميلي.

– يعتبر هذا الطراز واحدا من أقوى الدبابات في العالم، من حيث التسليح والحماية، كما أنه واحد من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم، إذ يزيد وزنها على 60 طنا.

– تتميز “أبرامز” بدرعها السميك وحركتها السريعة، فضلا عن أنها مزودة برشاشين قادرين على إطلاق آلاف الرصاصات.

– بوسع الدبابة العمل تجاوز العقبات الخرسانية.

– المدى الفعال لمدفعها 4 كيلومترات، ومذخرة بأكثر من 11 ألف طلقة رشاش.

– قالت مجلة نيوزويك الأميركية، إن دبابة “أبرامز” دخلت الخدمة في الجيش الأميركي منذ العام 1980، وتعتبر الجيل الثالث من الدبابات القتالية الأميركية، كما أنها تعد العمود الفقري لجيش الولايات المتحدة.

– منذ دخولها الخدمة، صنع منها أكثر من 10 آلاف و700 وحدة من مختلف النسخ، وجرى إدخال تحديثات عديدة عليها طوال العقود الماضية.