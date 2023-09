بعد ظهور لافت لأحد قادتها في الكرملين.. "فاغنر" تُعيد انتشارها في أوكرانيا

كشفت المخابرات العسكرية البريطانية أنّ المئات من المقاتلين المرتبطين سابقًا بـ “فاغنر” بدأوا بالفعل في إعادة الانتشار في أوكرانيا، في إطار مجموعة من الوحدات المختلفة.

وأضافت أنّ “الوضع المحدد لإعادة نشر الأفراد غير واضح، لكن من المرجح أن أفرادًا انتقلوا لقطاعات من القوات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية وشركات عسكرية خاصة أخرى”.

يأتي ذلك في وقت ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، وهو في اجتماع مع أندريه تروشيف أحد أبرز القادة السابقين في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وبحثا إمكانية مشاركة “الوحدات التطوعية” في حرب أوكرانيا.

يسلط الاجتماع الضوء على سعي الكرملين لإظهار أنّ الدولة سيطرت الآن على مجموعة المرتزقة بعد تمردها الذي لم يكتمل في يونيو/ حزيران، بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين الذي قُتل في تحطم طائرة في أغسطس/ آب، مع قادة بارزين آخرين للمجموعة.

وظهر بوتين على التلفزيون الرسمي خلال اجتماع في الكرملين مع تروشيف المعروف بالاسم الحركي (سيدوي) أو الشعر الرمادي.

وقال الكرملين إنّ الاجتماع عقد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. كما حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، الذي جلس في الموقع الأقرب لبوتين. وسافر يفكوروف خلال الأشهر القليلة الماضية لدول عدة عملت فيها مجموعة فاغنر.

وقال بوتين إنهما تحدثا عن كيفية “تنفيذ الوحدات التطوعية مهمات قتالية مختلفة، لا سيما في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالطبع”.

وأضاف بوتين مخاطبًا تروشيف: “أنت نفسك تقاتل في واحدة من هذه الوحدات منذ أكثر من عام.. أنت تعلم ماهية الأمر وكيف يتم، وتعرف المشكلات التي يتعين حلها بشكل عاجل حتى تسير الأعمال القتالية بأفضل الطرق وأكثرها نجاحًا”.

وقال بوتين أيضًا إنه يريد مناقشة الرعاية الاجتماعية لمن يشاركون في القتال.

وأظهرت اللقطات تروشيف وهو يستمع لبوتين ويميل للأمام ويومئ برأسه وفي يده قلم لكن لم تظهر الملاحظات التي دوّنها.

#Putin met with Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Yunus-Bek Yevkurov and one of the leaders of the #Wagner PMC Andrei Troshev.

Putin king instructed Troshev to form “volunteer units.”

Andrey Troshev is a former commander of the Wagner PMC with the call sign… pic.twitter.com/bYaAqENk30

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2023