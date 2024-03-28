بعد فشله في تجنيدهم.. الاحتلال يستهدف "لجان العشائر" بمدينة غزة

الحصول على وجبة تقي من الجوع صار حلما لكثيرين من أطفال غزة (رويترز)

ارتقى 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب مدينة غزة. بحسب شبكة قدس الإخبارية.

وقالت الشبكة في تعليقها على الخبر “تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف لجان العشائر وأجهزة الأمن الفلسطينية التي تعمل معًا لتأمين المساعدات في شمال غزة وجنوبها، بعد فشله في إيجاد متعاونين من العشائر الفلسطينية في قطاع غزة”.

وبدوره، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن كابوس المجاعة في شمال القطاع سيبقى قائما، إذا لم يتم إدخال المساعدات بشكل مستدام.

وأوضح أن غزة بحاجة لإدخال المساعدات برا وجوا وبحرا، وما يتم إدخاله من المساعدات لا يتجاوز 5%‎ من الاحتياجات.

وتابع: “أصابنا الألم الشديد نتيجة سقوط شهداء جراء الإسقاط الجوي الخاطئ، وندعو دول العالم لإدخال البضائع والمساعدات عبر الطرق السليمة والصحيحة.”

وأكد على الرغم من القصف المستمر على سيارات ومراكز وكوادر الشرطة، فإن الداخلية الفلسطينية تقاتل من أجل تمتين الجبهة الداخلية وهي تؤدي مهامها بشكل مشرف في وقت مشرف رغم صعوبة الظروف.

وأعرب ثوابتة عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لجريمة إغلاق المعابر مع غزة، وندعو إلى تجاوز إجراءات الاحتلال الهادفة لفرض إرادته على المعبر الفلسطيني المصري.

وارتفع عدد شهداء مدينة رفح إلى 15 شهيدا بينهم 6 أطفال نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق في مدينة رفح منذ فجر اليوم.