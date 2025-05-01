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بعد فضيحة اتصالات.. رحيل مستشار الأمن القومي مايك والتس

منذ 8 دقائق
 مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس

 مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس

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قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن مايك والتس مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك منصبه بالإضافة إلى نائبه ألكس وونج، وذلك في أول تغيير كبير في الدائرة المقربة لترامب منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني.

وتعرض والتس، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاما، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس آذار تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيجنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.

ولم يتضح بعد من سيخلف والتس، لكن مصدرا آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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