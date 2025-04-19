بعد فيديو جديد بثته لأسير إسرائيلي لديها.. القسام تؤكد: لن يعودوا إلا بصفقة

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأسرى الإسرائيليين لديها لن يعودوا إلى بصفقة، وذلك في فيديو جديد بثته لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال الأسير”ألكانا بوحبوط” في فيديو القسام، خلال رسالة لعائلته، إن وضعه الصحي ليس جيدا مطالبا ببذل كل ما يمكن للإفراج عنه، حيث تعتقله المقاومة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال لزوجته: أراك أنت وابني في المنام، واصلي عمل كل شيء من أجلي، أنا مدرك أن من وقعوا على عريضة وقف الحرب يهتمون بنا أكثر من الحكومة.

وإلى ابنه قال: ترى كيف الدولة تتصرف تجاهي وعندما تكبر عليك أن تأخذ هذا بالحسبان.

وطلب من شقيقه الذهاب للبيت الأبيض والتحدث مع الرئيس ترامب كونه مواطنا أمريكيا، قائلا: سيستمع إليك اسأله عن وعده للأسرى وتوسل إليه بأن يخرجني من الأسر، لم أعد أمتلك القوة، صحتي ليست جيدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن انتشال جثمان أحد المقاتلين الذين كانوا مكلفين بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان.

وأكد أبو عبيدة اليوم السبت، ضمن سلسلة تغريدات على قناته في “تلغرام” أن مصير الأسير ألكسندر وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولا.

وقال: نحاول حماية جميع الأسرى، والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو.

وأشار إلى أن “الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم”.

والسبت الماضي، بثت كتائب “القسام” رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان، انتقد فيها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ”الدكتاتور”.

وفي رسالته، عاتب ألكسندر عيدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في التسجيل: “نحن نعتقد حقا أننا سنعود إلى بيوتنا أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل”، مضيفا أن حكومة نتنياهو تخلت عن الأسرى وعرقلت تنفيذ صفقة تبادل وافقت عليها حركة حماس.

واتهم عيدان القيادة الإسرائيلية بـ”تضييع الفرص”، مشيرا إلى أن الصفقة التي أحبطتها إسرائيل كانت ستشمل الإفراج عنه.