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بعد قرار "غازبروم".. الإتحاد الأوروبي: روسيا تستخدم الغاز كأداة للإبتزاز

27 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 12:40 مساءً
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رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز.

واعتبرت أن هذه الخطوة “غير مبررة وغير مقبولة” وتظهر عدم الثقة في روسيا موردا للغاز، مشيرة الى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها خطط طوارئ جاهزة لهذا السيناريو، وإن المفوضية الأوروبية على اتصال وثيق معها لضمان تسليم البديل وضمان أفضل مستويات تخزين ممكنة عبر الكتلة.

وأشارت فون دير لاين إلى أن اجتماعا لمجموعة تنسيق الغاز يُعقد الآن لتحديد استجابة منسقة للاتحاد الأوروبي.

وقالت: “سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين تدفق الإمداد البديل – والعمل مع القادة الأوروبيين والدوليين لضمان أمن إمدادات الطاقة في أوروبا. يمكن للأوروبيين الاعتماد على دعمنا الكامل”.

سداد المدفوعات بالروبل

وأفادت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم بأنها أوقفت تماما إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل.

وذكرت الشركة اليوم الأربعاء أن الإمدادات ستتوقف حتى يتم سداد المدفوعات، بحسب ما أوردت رويترز.

قرار صائب

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب الروسي إن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم اتخذت القرار الصائب بوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بالكامل.

وكتب فياتشيسلاف فولودين على قناته على موقع تيليغرام،: “على روسيا أن تفعل الشيء نفسه مع الدول الأخرى “غير الصديقة”.

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