بعد قصفها دمشق.. إسرائيل تُعلن استعدادها لحماية بلدات درزية في الجولان

مركبة عسكرية إسرائيلية تسير على جانب مرتفعات الجولان من خط وقف إطلاق النار مع سوريا، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه “انتشر في جنوب سوريا”، قائلاً إنه على استعداد لمنع دخول من وصفها بـ”القوات المعادية” إلى المناطق الدرزية.

وأورد في بيان مقتضب أنه “يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات”، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها.

وجاء في بيان المكتب الصحافي للجيش: “الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة التطورات، ويبقى جاهزاً للدفاع وللسيناريوهات المختلفة”.

وتابع: “خلال الليل، تم إجلاء خمسة مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل. تم نقل المصابين إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم داخل الأراضي السورية”.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة في جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة السبت، بعد أن كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ ضربة قرب القصر الرئاسي في دمشق.

ومنذ سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، نشرت إسرائيل قوات في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية.

يأتي هذا بينما حضّ مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن، السبت، إسرائيل على “الوقف الفوري” لهجماتها على سوريا، مندداً بما وصفتها “انتهاكاتها المتواصلة لسيادة” البلاد، وذلك غداة شنها أكثر من عشرين غارة على مناطق عدة بينها دمشق.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال بيدرسن “أدين بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى”، مضيفاً “أدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وإلى أن تمتنع إسرائيل عن تعريض المدنيين السوريين للخطر”.

في سياق آخر، قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن “انتشار السلاح لا يخدم الأمن ولا يعزز الاستقرار”، معتبراً أن “لا حاجة لدخول أرتال من الأمن العام (إلى المحافظة) ما لم تتعرض مؤسسات الدولة للإساءة”.

وقال البكور: “أكدت للشيخ حكمت الهجري (شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا) أن أفراد الأمن سيكون معظمهم من أبناء المدينة”، مضيفاً أن الشيخ الهجري “أيد الاتفاق الأخير وكان حاضراً خلال الاجتماع مع مشايخ العقل”.

وتابع محافظ السويداء: “الاتفاق الأخير مبادرة من أهالي المحافظة ومشايخ العقل لتنظيم الأمن” في السويداء.