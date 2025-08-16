بعد قمة ألاسكا.. ألمانيا تؤكد استعداد أمريكا لحماية أوكرانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم السبت إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة أجرتها معه قناة (زد.دي.إف) الألمانية بعد أن أطلعه ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين.

كما أكّد ميرتس أن هذه الاستجابة تأتي ضمن إطار الدعم الأوروبي والأمريكي المشترك، حيث دعت مجموعة من القادة الأوروبيين إلى ضرورة ضمانات أمنية قوية (بالاصطلاح: “ضمانات لا تقبل التفاوض”) لأوكرانيا، مع الاستمرار في إسنادها عسكريًا وماليًا حتى تُحقق السلام العادل والدائم.

يجدر الذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقتٍ يستمر فيه التصعيد الروسي، ويُعتبر جزءًا من دعوات أوروبية لتحصين أوكرانيا وضمان حقها في الدفاع عن سيادتها دون إفساح المجال لأي قوى خارجية، شرطًا مسبقًا لمفاوضات السلام