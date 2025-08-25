بعد لقاء ترامب.. توقعات بمشاركة الرئيس السوري في قمة الأمم المتحدة بنيويورك

قال مسؤول سوري لرويترز اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.

والتقى الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية في مايو أيار في محاولة لرفع العقوبات عن سوريا.

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسـكرية في سوريا حسين عبد الغني تولية “أحمد الشرع” برئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء 29 يناير 2025.

وقال عبد الغني في بيان إعلان انتصار الثورة السورية: ” نعلن تولية السيد القائد “أحمد الشرع” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.”

وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.