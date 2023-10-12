بعد مباحثات مع العاهل الأردني.. لقاء مرتقب للرئيس الفلسطيني مع بلينكن

أعلن أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غدًا الجمعة.

وأضاف عبر منصة “إكس” أن عباس سيجتمع أيضًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان اليوم.

يأتي ذلك فيما يتوجه بلينكن إلى “إسرائيل”، إظهارًا للتضامن مع أقرب “حليف” لواشنطن في الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار، قد يكون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة تعزيز الدعم العسكري.

وقال بلينكن للصحافيين قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى إسرائيل أمس الأربعاء: “أتوجه برسالة بسيطة وواضحة للغاية.. مفادها أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل”.

وردًا على سؤال عما إذا كانت واشنطن دعت إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في ردها، مع توقع شن عملية برية في غزة، قال بلينكن إن إسرائيل تحترم القانون الدولي وتبذل جهودًا لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف بلينكن: “نعلم أن إسرائيل ستتخذ كل الاحتياطات الممكنة، تمامًا كما نفعل، ومرة ​​أخرى هذا هو الفارق بيننا وبين حماس والجماعات الإرهابية التي تشارك في أبشع أنواع الأنشطة”، وفق تعبيره.