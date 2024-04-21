بعد "مجزرة" طولكرم.. حماس تدعو لإضراب بالضفة وتتوعد الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إضراب عام في الضفة الغربية ردا على مجزرة طولكرم، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وقرى الضفة، آخرها مناطق بالخليل.

وأتت دعوة الحركة في بيان عقب استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة، استمرت قرابة 3 أيام.

وقالت الحركة في بيان: “ندعو أبناء شعبنا في الضفة للالتزام بالإضراب العام، الأحد، ولتتحول كل الميادين ونقاط المواجهة لكتلة لهب في وجه الاحتلال، ولتصوب كل بنادق الأحرار نحو هذا الاحتلال، ومستوطنيه المجرمين”.

ولفت بيان الحركة إلى أن “الإجرام الصهيوني لن يجلب للاحتلال أمنا، وأن مقاومة شعبنا مستمرة جيلا خلف جيل حتى النصر والتحرير”.

وفي بيان آخر، توعدت الحركة بألا تمر جرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين دون عقاب.

ولدى نعيها سائق الإسعاف محمد عوض موسى من قرية قريوت جنوب نابلس، الذي قتل برصاص المستوطنين أمس السبت، قالت الحركة في بيانها إن الشعب الفلسطيني “سيجد طريقة لعقاب هذه المليشيات الإجرامية”، مشيرة إلى أن عمليات حوارة وعيلي والأغوار وغيرها ليست ببعيدة، في إشارة إلى عمليات نفذها فلسطينيون سابقا في تلك المناطق.

ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى التكاتف والتضامن مع القرى المستهدفة والذود عنها، وإلى الاستمرار في حماية القرى والبلدات عبر اللجان الشعبية، و”أن تبقى العيون يقظة لصد قطعان المستوطنين ومليشياتهم”.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أفادت باستشهاد سائق مركبة إسعاف، وإصابة مواطنين اثنين، برصاص مستوطنين خلال هجوم نفذوه على قرية الساوية جنوب نابلس.

مظاهرات

وقد خرج متظاهرون في مخيم دهيشة جنوب بيت لحم في مسيرة تضامنا مع أهالي مخيم نور شمس.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات داعمه للمقاومة الفلسطينية، وداعية إلى وقف المجازر بحق الفلسطينيين.

كما انطلقت في مدينة جنين ومخيمها مظاهرة للتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهتف المشاركون بشعارات منددة بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وأخرى داعمة للمقاومة الفلسطينية.

تطورات ميدانية

وبعد ساعات من الانسحاب من مخيم نور شمس بطولكرم، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مدينة الخليل وسيرت دورياتها في مناطق متفرقة من المدينة، ودهمت قريتي أم لصفة وأم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، وفتشت عددا من المنازل.

كما أطلقت الرصاص باتجاه مجموعة من الشبان عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بعدما استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ساحور.