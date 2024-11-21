بعد مذكرات الاعتقال.. ما هو أول تعليق من غالانت؟

يبدو أن قرار الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لم يرق لهما.

“سابقة خطيرة”

فبعدما رآه “معاديا للسامية”، علق وزير الدفاع المقال.

وقال غالانت تعليقا على مذكرة التوقيف بحقه من الجنائية الدولية، إنها “سابقة خطيرة”، بحسب تعبيره.

جاء هذا بعدما أصدر مكتب نتنياهو بيانا أعلن فيه أن إسرائيل “ترفض تماماً الأكاذيب العبثية والمغلوطة” التي وجهتها لها الجنائية الدولية، بحسب زعمه.

كما أردف أن نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع حتى تحقق إسرائيل جميع أهداف الحرب في غزة، وفقا كلامه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، أي تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف.

كما أكدت أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو 2024 من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر 2024) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه أنها ارتكبت في غزة.

وطلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس، بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل بغارة في 13 يوليو 2024 في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.

ما لا يقل عن 44056

يذكر أنه وزارة الصحة في غزة كانت أعلنت اليوم الأربعاء، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام على القطاع المحاصر، قد ارتفعت إلى 44056 شهيد على الأقل.

كذلك لفتت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 104268 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.