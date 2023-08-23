بعد مسيّرات موسكو.. أميركا لا تُشجّع الهجمات الأوكرانيّة داخل روسيا

هجوم بطائرة مسيرة يلحق أضرارًا بمبنى في وسط موسكو - أرشيفية

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنّ بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شنّ هجمات داخل روسيا.

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الروسية، إنّها أسقطت طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرًا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أيّ وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما تزايدت ضربات الطائرات المسيرة في العمق الروسي منذ تدمير اثنتين من تلك الطائرات فوق الكرملين في أوائل مايو/ أيار.

وزودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات ضخمة في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لمكافحة الغزو الروسي، لكنها قالت مرارًا إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر قناته على تطبيق تيليغرام أنّ طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في وسط العاصمة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنّ مطارات موسكو علقت رحلاتها في وقت مبكر اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع أمس الثلاثاء أيضًا إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، وإسقاط طائرتين أخريين فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وتؤدي تلك الهجمات إلى تعطيل وجيز للرحلات الجوية وتلحق أضرارًا طفيفة في الغالب بالمباني.