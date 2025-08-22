الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
بعد مفاوضات مكثفة.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة شاملة

منذ ساعة واحدة
أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن بيان مشترك يتناول تفاصيل اتفاقية التجارة الشاملة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي.

وقال البيان إن الاتفاقية تمثل دليلا ملموسا على التزام الاتحاد الأوروبي بتجارة واستثمار عادلين ومتوازنين ومفيدين للجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية سترسي أساسا متينا للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وذكر البيان أن الاتفاقية ستُعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي وتعكس عزمه على معالجة الاختلالات التجارية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والسلع الزراعية الأمريكية.

كما يتضمن الاتفاق مشتريات طاقة بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويتناول الاتفاق كذلك قضايا الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، واللوائح البيئية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اجتمع ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، وأعلنا اتفاقية تجارية شاملة تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية في السوق الأمريكية، وهو ما حال دون تنفيذ تهديد ترامب بفرض رسوم 30 بالمئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع أغسطس/ آب الجاري.

    المصدر :
  • الأناضول

