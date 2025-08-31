الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
بعد مقتل الرهوي.. زعيم الحوثيين يهدد بزيادة الهجمات على إسرائيل!

هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بزيادة الهجمات على إسرائيل، عقب مقتل “رئيس وزرائه” أحمد غالب الرهوي في غارة إسرائيلية على صنعاء.

وقال الحوثي معلقاً على العملية الإسرائيلية التي قتل خلالها عدد من أعضاء ما يسمى “حكومة الحوثيين” غير المعترف بها دوليا إن المسار العسكري للحركة تجاه إسرائيل ثابت ومستقر، وإنه سيتم تكثيف الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة والحصار البحري.

وفي 28 أغسطس، شنّت طائرات إسرائيلية غارات جوية على العاصمة اليمنية أثناء خطاب متلفز لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي. ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد تعرّضت إحدى المنشآت العسكرية التابعة للحوثيين للقصف. وأفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية “إن 12” باستهداف قيادات حوثية بارزة.

ووفقًا للقناة، نفّذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 10 غارات على المنشأة التي تجمع فيها حوثيون لمشاهدة الخطاب.في 30 أغسطس، أكدت حركة الحوثي، مقتل الرهوي، وعدد من الوزراء لم تُسمّهم. وخلف رئيس الوزراء الراحل نائبه الأول، محمد مفتاح.

ووفقًا لمصدر في الحركة لوكالة “تاس”، لقي ما لا يقل عن عشرة أعضاء في “حكومة الحوثيين” مصرعهم، بينهم وزراء الخارجية والإعلام والحكم المحلي والاقتصاد.

