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بعد مقتل 60 شخصاً على الأقل في حريق بمركز تجاري.. العراق يعلن الحداد 3 أيام!

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 11:07 صباحًا
الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي بغداد

الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي بغداد

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أعلن العراق الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي بغداد، الذي أسفر عن نحو 60 قتيلا.

وقالت السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة لرويترز اليوم إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وفقد 11 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

وقال مسؤول صحي في الكوت لرويترز “لقد أعددنا قائمة تضم 59 ضحية تم تأكيد هوياتهم، لكن كانت هناك جثة واحدة متفحمة لدرجة يصعب معها التعرف عليها”.

وقال المسؤول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي لرويترز “لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق”.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية نقلت عن محافظ واسط محمد جميل المياحي قوله “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.

وأضاف “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

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