بعد "مكاسب" أوكرانيا.. بوتين يلتقي كبار القادة المسؤولين عن العملية العسكريّة

بعد إعلان أوكرانيا تحقيق مكاسب في الهجوم المضاد على الجبهة الجنوبية الشرقية، أعلن الكرملين اليوم السبت، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين زار قائد العملية الروسية في أوكرانيا وكبار القادة العسكريين الآخرين، حيث عقد اجتماعًا في مقر قيادة العملية الخاصة في روستوف.

وأشار الكرملين إلى أنّ “الرئيس استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، وقادة مناطق وضباط كبار آخرين في العملية الخاصة في أوكرانيا”.

فيما لم يُذكر مزيدًا من التفاصيل حول هذه الزيارة.

جاء الاجتماع بعد أن قالت أوكرانيا إنها حررت قرية صغيرة على طول خط المواجهة، وهو أول تقدم من نوعه منذ يوليو/ تموز.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن امتلاك روسيا لأسلحة نووية هو الردّ الوحيد على تهديدات أمنية.

وقال لافروف إنّ “امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لأمن بلدنا”.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن “صدامًا مباشرًا بين القوى النووية بسبب تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر ممكن ويجب منعه”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في تصريحات له لأسبوع الماضي، إن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.

ودعا بوتين، في كلمته المصورة التي وجهها للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح الثلاثاء، إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول.