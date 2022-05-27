بعد نجاحها في أوكرانيا.. واشنطن تشتري المزيد من صواريخ ستينغر

قالت مصادر اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكي منح عقدا تصل قيمته إلى 687 مليون دولار لشركة رايثيون تكنولوجيز من أجل الحصول على صواريخ ستينغر مضادة للطائرات لتعويض مخزونات تم إرسالها لأوكرانيا.

وتزايد الطلب في أوكرانيا بشدة على صواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي تطلق من قاذفة محمولة على الكتف والتي تصنعها رايثيون إذ نجح الصاروخ في وقف هجمات جوية روسية، وتزايد الطلب عليها كذلك في دول جوار أوروبية تخشى أنها قد تحتاجها أيضا لصد قوات روسية.

ستينغر هو صاروخ خفيف الوزن وسهل النقل والحمل ويمكن نشره بسرعة للدفاع ضد طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة والطائرات وحتى صواريخ كروز.

واستخدام تلك الصواريخ محدود لدى القوات الامريكية لكن واشنطن تسعى لأن يكون متاحا وهي تطور الجيل الجديد من “نظام الدفاع الجوي المحمول”.

ومنذ فبراير شباط شحنت الولايات المتحدة نحو 1400 صاروخ ستينجر إلى أوكرانيا. كما يريد حلفاء للولايات المتحدة إعادة تخزين أسلحة مكان ما تم إرساله لأوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز فالعقد الذي يطلب ما يصل إلى 1468 صاروخ ستينجر تم منحه يوم الأربعاء. ولم تتضمن الوثيقة جدولا زمنيا للتسليم لكن خبراء يقولون إن موعد التسليم قد يستغرق 30 شهرا.