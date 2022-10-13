بعد هجمات روسية.. شبكة كهرباء أوكرانيا تعود للعمل في معظم البلاد

قال رئيس شركة تشغيل شبكة كهرباء أوكرانيا (الخميس 13-10-2022) إن الكهرباء عادت إلى حد كبير في أنحاء البلاد في أعقاب هجمات شنتها روسيا هذا الأسبوع على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وقال فولوديمير كودريستكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكرانيرجو” للتلفزيون الرسمي إن بعض أعمال الإصلاح مستمرة في البنية التحتية التي أصابها دمار لكن الإمدادات عادت على نطاق واسع.

ومضى كودريستكي يقول “أعدنا أساسا إمدادات الطاقة بنسبة 100 بالمئة إلى كل مناطقنا، اعتبارا من الليلة الماضية”.

وقال كودريستكي إن هجمات يوم الاثنين في أنحاء أوكرانيا ربما تكون “أكبر هجوم على نظام للطاقة… في تاريخ العالم”.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة في أنحاء البلاد يوم الاثنين في هجمات في ساعة الذروة، وأصابت أيضا مباني سكنية وتقاطع طرق رئيسيا في العاصمة كييف. وقالت خدمات الطوارئ إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات يوم الاثنين.

وحثت الحكومة الأوكرانيين على الاقتصاد في استخدام الطاقة منذ تلك الهجمات، ورصد المسؤولون الأوكرانيون هجمات روسية أكثر على البنية التحتية للطاقة منذئذ.

وقال كودريستكي إنه من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات الروسية على منشآت الطاقة، ولذا يجب على المدنيين مواصلة ترشيد استخدام الطاقة.

واتهم كودريستكي عمال طاقة روس بمساعدة الجيش الروسي في تحديد أهدافه، قائلا “بناء على طبيعة الضرر، يمكنني القول إن (عمال طاقة روس) ساعدوا في اختيار الأهداف”.

ولم تعلق روسيا على الفور على تصريحاته ونفت تعمدها استهداف المدنيين في أوكرانيا.