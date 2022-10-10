الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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بعد هجمات على العاصمة الأوكرانية.. الصين تدعو إلى وقف التصعيد

منذ 59 دقيقة
شاب يركض بجانب موقع الهجمات على كييف (رويترز)

شاب يركض بجانب موقع الهجمات على كييف (رويترز)

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دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف التصعيد في أوكرانيا، بعدما هزّت انفجارات عدة مدن منها كييف، فيما يبدو أنه ضربات انتقامية روسية عقب انفجار على جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة “ماو نينغ” في إفادة صحفية “نأمل وقف التصعيد قريبا”.

في السياق، أفادت الشرطة الأوكرانية بأنّ ما لا يقل عن خمسة قتلوا، و 12 آخرين أصيبوا في قصف صاروخي روسي للعاصمة الأوكرانية كييف الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن “معظم الهجمات وقعت في وسط العاصمة… حتى الآن، سُجل خمسة قتلى و12 إصابة”.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنًا في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين.

وأضافت الوزارة على صفحتها على موقع فيسبوك” “سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا! سنأخذ بثأرنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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