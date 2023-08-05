بعد هجوم بمسيّرة.. موسكو تُقرّ بتضرّر ناقلة روسيّة في البحر الأسود

كشفت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري، في وقت مبكر اليوم السبت، أنّ غرفة المحركات في الناقلة إس.آي.جي الروسية، تعرضت لأضرار قرب شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة بحرية.

وأضافت الوكالة في بيان على تطبيق تيليغرام: “الناقلة إس.آي.جي.. أصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الأيمن، بشكل مبدئي نتيجة التعرض لهجوم بطائرة مسيرة بحرية”.

وقالت إنه لم تقع إصابات من جراء الهجوم.

وكان سكان في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو، قد أفادوا بوقوع انفجار بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

لكن مسؤولاً عينته روسيا في المنطقة، نفى تعرض الجسر لهجوم. وقال مستشار حاكم القرم الذي عينته روسيا أوليج كريوتشكوف: “مرة أخرى لم يكن هناك هجوم مباشر على جسر القرم، ولم يكن هناك انفجار في المنطقة المجاورة مباشرة”، وفق وكالات الأنباء الروسية.

في حين أفاد مسؤولون آخرون موالون لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، بأن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات من دون طيار أوكرانية.

بدورها، أوردت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء أنّ 3 انفجارات وقعت في المنطقة، حسب رويترز.

وذكرت كل من التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولين الموالين لروسيا في الأجزاء التي تسيطر عليها في أوكرانيا، أن طائرات من دون طيار أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل الاسم إس.آي.جي وترفع علمًا روسيًا.

كما نشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين المعينين من قبل موسكو في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعاً صوتياً تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها. وقال إنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع على بعد 32 ميلاً بحرياً من مضيق كيرتش.