بعد هجوم روسي.. انقطاع الكهرباء بشكل طارئ في ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت أكبر شركة للتزويد بالطاقة في أوكرانيا (دي.تي.إي.كيه) اليوم الاثنين أن الكهرباء انقطعت بشكل طارئ في ميناء أوديسا الأوكراني اليوم بعدما ألحق هجوم جوي روسي أضرارا بإحدى منشآت الجهد العالي هناك.

وذكرت الشركة على تطبيق تلغرام أن “الوضع لا يزال صعبا… من أجل تخفيف الحمل على الشبكة، لن تعمل وسائل المواصلات الكهربائية في المدينة اليوم، وسيكون الاستهلاك الصناعي محدودا أيضا”.

وأفادت إدارة أوديسا على تلغرام إن المدينة والمنطقة تعرضتا لهجوم بعدة موجات بطائرات مسيرة أطلقتها روسيا. وتم إسقاط أربعة منها فوق منطقتي أوديسا وميكولايف المجاورة.

وأضافت الإدارة أن الحطام الناجم عن سقوط طائرة مسيرة أدى إلى نشوب حريق في منشأة الكهرباء وتم إخماده على الفور.

وقالت الشركة إن الكهرباء عادت صباح اليوم الاثنين إلى منطقتين بالمدينة.