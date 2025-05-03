بعد هجوم مسلح.. عقيلة صالح يهاجم المجلس الرئاسي الليبي ويطالب بسلطة وطنية موحدة

شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في كلمة وجهها لملتقى المصالحة الوطنية المقرر انعقاده بمدينة الخمس اليوم السبت 03 مايو 2025، على أن مطلب تشكيل حكومة موحدة لا علاقة له بالانتخابات، مؤكدا على حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله بكل حرية عن طريق صناديق الاقتراع، داعيا إلى التوجه على وجه السرعة إلى تشكيل سلطة جديدة موحدة طبقا لمقتضيات الاتفاق السياسي وبالتشاور مع مجلس الدولة، على حد تعبيره.

وهاجم عقيلة صالح المجلس الرئاسي قائلا انه فشل في آداء مهامه المحددة وبدأ في التغول على السلطة وقد “تورط في دعم حكومة انتهت ولايتها وسحبت منها الثقة ” في كلمات موجهة للحكومة القائمة بالعاصمة الليبية طرابلس غرب البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

رد برد

وجاء رد عقيلة صالح بعد أيام قليلة من إصدار المجلس الرئاسي لـ3 مراسيم يتعلق أولها بإبطال العمل بمقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا وثانيها بتنظيم أعمال انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية وآخر بتنظيم مهام المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، الأمر الذي رآه عقيلة صالح تدخلا سافرا في صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية الموكلة حصريا لمجلس النواب دون غيره.

ميليشيات تعرقل خطى المصالحة

يذكر أن مقر ملتقى المصالحة بمدينة الخمس غرب ليبيا قد تعرض إلى هجوم مسلح في مساء الجمعة الموعد المقرر لانعقاد الملتقى، مسفرا عن وفاة أحد العناصر الأمنية المكلفين بحماية المقر، ما حرك موجة غضب واسعة داخل المدينة.

وفي السياق، اتهم المجلس البلدي الخمس مجموعة من الجهات المسلحة بالاعتداء على اللجان التحضيرية لملتقى المصالحة الوطنية المقرر عقده في المدينة، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لمحاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف المواطنين المتضررين.