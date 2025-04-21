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بعد وفاة البابا فرنسيس.. الأرجنتين تعلن الحداد لمدّة أسبوع

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2025 4:19 مساءً
امرأة تصلي داخل كاتدرائية متروبوليتان في بوينس آيرس، بعد إعلان الفاتيكان وفاة البابا فرانسيس، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 21 أبريل/نيسان 2025. رويترز

امرأة تصلي داخل كاتدرائية متروبوليتان في بوينس آيرس، بعد إعلان الفاتيكان وفاة البابا فرانسيس، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 21 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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أعلنت السلطات الأرجنتينية الحداد لمدة أسبوع على وفاة البابا فرنسيس، وجاء ذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني على موقع “أكس” للتواصل الاجتماعي.

وقال: “توفي البابا فرنسيس خورخي بيرغوليو (الاسم العلماني)، والذي كان الزعيم الروحي والمرشد لملايين الرجال والنساء. وسيعلن رئيس البلاد خافيير ميلي الحداد لمدة سبعة أيام على وفاة البابا فرنسيس”.

وقد ولد البابا فرنسيس في بوينس آيرس بالأرجنتين في 17 ديسمبر عام 1936.

وقد أعلن الكاردينال كيفن فاريل وفاة البابا رقم 266 في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حيث توفي البابا فرنسيس بحضور وزير الدولة الكاردينال بييترو بارولين، عن عمر يناهز 88 في الساعة 07:35.

وكان البابا فرنسيس قد ظهر للمؤمنين بمناسبة عيد الفصح، وكان حاضرا لقراءة عظته بمناسبة الفصح وبارك الجميع أيضا، وقام بالتجول في ساحة القديس بطرس، حيث اجتماع ما لا يقل عن 35 ألف شخص.

وقد أصبح البابا فرنسيس أضعف بشكل ملحوظ بسبب الالتهاب الرئوي وبقائه في المستشفى في الفترة من 14 فبراير إلى 23 مارس. وكان ذلك واضحا خلال ظهوره النادر، ولم يشارك في المناسبات العامة ولم يستقبل إلا عددا قليلا جدا من الناس. وكان هناك استثناء للزوجين الملكيين البريطانيين في أوائل أبريل، ثم لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي هنأ البابا فرنسيس بعيد الفصح خلال اجتماع قصير عشية وفاته.

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