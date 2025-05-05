بعد يومين من التجارب.. باكستان تختبر صاروخاً باليستياً قصير المدى لتعزيز الردع

في ظل تصاعد التوترات مع الهند على خلفية الهجوم الدامي الذي وقع في كشمير الشهر الماضي، أعلن الجيش الباكستاني إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي هي الثانية خلال يومين

وقال في بيان اليوم الإثنين إنّ “الإطلاق كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقّق من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ والدقة المحسّنة”.

كما أضاف أنّ الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 120 كيلومترا.

“بأيد قوية”

فيما أكد رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف أنّ بلاده مستعدّة للدفاع عن أراضيها. وقال في بيان بعد التجربة الصاروخية إنّ “التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أنّ الدفاع الباكستاني في أيدٍ قوية”.

كما أعرب عن رضاه عن “الجاهزية التامة للجيش”.

يذكر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.