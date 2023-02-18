بعد 296 ساعة.. انتشال شخصين من تحت الأنقاض في تركيا

نجحت فرق البحث والإنقاذ، السبت، في انتشال شخصين على قيد الحياة، في جنوب تركيا عقب مرور 296 ساعة على الزلزال.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الشخصين من تحت أنقاض مبنى مهدم بفعل الزلزال المدمّر.

وبلغت أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 45 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.

وانهار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررت بشدة، إثر الزلزالين المدمرين وآلاف التوابع، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.

وبينما غادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الواسعة، واصلت فرق محلية البحث في حطام المباني المدمرة اليوم السبت على أمل العثور على المزيد من الناجين الذين تحدوا الصعاب. ويقول الخبراء إن معظم عمليات الإنقاذ تحدث في غضون 24 ساعة بعد الزلزال.

وقالت إدارة إطفاء إسطنبول إنه تم إنقاذ رجل في الأربعينات من عمره يدعى هاكان ياسين أوغلو في إقليم هاتاي جنوب تركيا بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في جنح الليل في السادس من فبراير شباط.

وقبل ذلك تم إنقاذ الفتى عثمان حلبية (14 عاما) وشاب يدعى مصطفى أفجي (34 عاما) في مدينة أنطاكية التاريخية . وبينما كان أفجي منقولا من الموقع الذي تم العثور عليه فيه، تم ترتيب اتصال فيديو له بوالديه ليرى طفله حديث الولادة.