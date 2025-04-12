بعد 81 عاماً.. وثيقة قديمة تفجّر خلافاً دبلوماسياً بين أميركا والمكسيك

في خطوة تصعيدية قد تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً بأن بلاده ستفرض عقوبات ورسوم جمركية إذا لم تلتزم المكسيك بتسليم كميات المياه المتفق عليها وفقاً لمعاهدة عمرها 81 عاماً.

تعود الاتفاقية إلى عام 1944، وتنص على أن المكسيك ملزمة بتزويد الولايات المتحدة بـ1.75 مليون فدان من المياه كل خمس سنوات، يتم نقلها عبر نهر ريو غراندي باستخدام شبكة معقدة من السدود والخزانات. علماً أن فداناً واحداً من المياه قادر على ملء نصف حوض سباحة أولمبي، مما يوضح حجم الكمية المتفق عليها.

لكن وفقًا لبيانات لجنة الحدود والمياه الدولية، لم ترسل المكسيك في هذه الدورة سوى 30% فقط من الكمية المقررة. وهو ما دفع ترامب إلى مهاجمة الحكومة المكسيكية عبر منصته “تروث سوشيال”، مطالبًا بتسليم 1.3 مليون فدان إضافية من المياه تدين بها ولاية تكساس وفقاً للمعاهدة.

من جانبها، ردت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، بأن بلادها لا تتهرب من التزاماتها، لكنها مرت بثلاث سنوات متتالية من الجفاف أثرت بشكل كبير على الموارد المائية.

وبينما أفادت وكالة “رويترز” بأن الحكومة المكسيكية تسارع الآن لوضع خطة لتعويض الكميات الناقصة، يزداد القلق من احتمال تنفيذ ترمب تهديداته، خاصة أن الولايات المتحدة أوفت بجانبها من الاتفاق، حيث أرسلت 1.5 مليون فدان من المياه إلى المكسيك من نهر كولورادو، رغم تعرضها هي الأخرى لأزمة جفاف بفعل التغير المناخي.