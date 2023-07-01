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بعض الشركاء يماطلون.. زيلينسكي يتهم الغرب بالتقاعس

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2023 12:36 صباحًا
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتقاده لبعض حلفائه من الدول الغربية واتهمهم بالمماطلة فيما يتعلق بتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وجاءت التصريحات خلال استقباله لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار كييف السبت، في اليوم الأول لتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ووجّه الرئيس الأوكراني حديثه إلى الصحفيين، مشيرا إلى الدول الغربية بالقول: “هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟”.

وأضاف “ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم”.

وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت في مايو/أيار تحالفا من أجل إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. وأفسحت واشنطن المجال أمام هذا الإعلان من خلال موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الأميركية المقاتلة من طراز “إف-16”.

وتشدد كييف على أهمية الطائرات المقاتلة أميركية الصنع في عملها الدفاعي في مواجهة الهجوم الروسي، المستمر منذ ما يربو على 16 شهرا، حيث تساعد في تأمين المجال الجوي وصد هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

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