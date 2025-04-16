بغارة جوية.. الاحتلال يعلن اغتيال مساعد قائد لواء غزة في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال أحد عناصر حركة حماس، بالتزامن مع تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ استئناف حرب الإبادة الشهر الماضي.

وأشار المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إلى أن الجيش والشاباك قضيا على محمود إبراهيم أبو حصيرة، المساعد الأبرز لقائد لواء غزة في حماس الذي كان يعمل ضمن وحدة النخبة.

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على المساعد الأبرز لقائد لواء غزة في حماس والذي عمل كارهابي من وحدة النخبة الحمساوية وشارك في عملية التسلل إلى موقع ناحال عوز خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 والتي أسفرت عن مقتل خمسة جنود من جيش الدفاع 🔻في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم… pic.twitter.com/sSKe2LBwNt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 16, 2025

“قتل خمسة جنود”

كما أضاف أن “أبو حصيرة شارك في عملية التسلل إلى موقع ناحال عوز خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 والتي أسفرت عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين، حيث تسلل عبر نفق إلى موقع حراسة إسرائيلية”.

كذلك لفت إلى أنه شغل أيضا منصب المساعد الشخصي واليد اليمنى للقيادي في حماس عز الدين حداد قائد لواء غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن الأسبوع الماضي أن نشاط الجيش سيتوسع “بقوة قريباً ليشمل معظم أنحاء غزة”. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه أكمل السيطرة على “محور موراغ” وطوق مدينة رفح جنوب غزة.

يذكر أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية كانت كثفت غاراتها على القطاع الفلسطيني المدمر، بعد إخلاء العديد من المناطق وسط خطة من أجل إقامة مناطق عازلة في الشمال والجنوب.

فبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المحادثات المضنية، وبدء سريانه في 19 يناير 2025، انهارت الهدنة في مارس الفائت. واستأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في 18 مارس.