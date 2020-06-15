بغداد : اختراق الطائرات التركية للأجواء يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية

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استنكرت العمليات المشتركة العراقية اختراق أجواء البلاد من قبل الطائرات التركية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلاً عن العمليات المشتركة، أن الطائرات التركية استهدفت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار.

وأضافت العمليات المشتركة العراقية أن اختراق الطائرات التركية للأجواء يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ودعت إلى إيقاف الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت قناة تي.آر.تي التركية أعلنت على تويتر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن عن انتهاء عملية جوية بنجاح بعد استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

يأتي ذلك فيما كانت مصادر العربية والحدث، قد أفادت ليل الأحد إلى الاثنين بأن قصفاً تركياً كثيفاً استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل.

وأضافت المصادر أن نحو 20 صاروخاً أطلقتها طائرات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني بجبل سنجار.

وتستهدف تركيا بشكل متكرر مقاتلي حزب العمال الكردستاني سواء في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية أو في شمال العراق.

وفي هذا الإطار، اعتبر قائممقام قضاء سنجار محما خليل ، “أن القصف التركي لمناطق وقرى قضاء سنجار اعتداءً على السيادة الوطنية، مشيراً إلى أنه خلق حالة من الرعب، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لحفظ السيادة”.