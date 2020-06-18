بغداد تستنكر انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز، للمرة الثانية، وسلمته مُذكرة احتجاج شديدة اللهجة، داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”العراق يستنكر بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية، يوم 17 حزيران/ يونيو الجاري، انتهاك حرمة البلاد وسيادتها، بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودنا الدولية“.

وأضافت: ”نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، ونشدد على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية التي توغلت فيها، أمس، ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها“.

واتهم البيان تركيا بأنها ”كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة فيما بيننا؛ إذ تسببت ”مبادرة السلام“ التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستاني عام 2013 بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركي داخل الأراضي العراقية من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ مما دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن“.

وطالب البيان الحكومة التركية أن ”تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدا لهذه الاعتداءات“، مؤكدا على ”احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه، بما فيها الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية النهوض بمسؤوليتها“.

وختمت الخارجية العراقية بيانها بالقول: ”كانت الوزارة قد استدعت السفير التركي قبل يومين، وسلمته مذكرة احتجاج على خُروقات سابقة ارتكبها الطيران التركي، وبمُقتضى السياقات الدبلوماسية الاحترافية يفترض على السفير أن يكون قد نقل المذكرة إلى حكومته، وأبلغها بفحوى الاجتماع. فمهمة السفير هي تطوير العلاقات لا العكس، وقد أوضحنا له حدود دوره سابقا، وكذلك اليوم“.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن طائراتها الحربية قصفت، أمس الأربعاء، أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني، في الأيام القليلة الماضية.

وجاءت العملية بعد أيام فقط من كشف تركيا النقاب عن عملية أطلقت عليها اسم ”مخلب النسر“، قصفت خلالها أهدافا لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة بشمال العراق.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء الماضي، سفير أنقرة في العراق فاتح يلدز؛ على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمال العراق.