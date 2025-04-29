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بغداد تطالب بتخفيف معاناة السوريين ودعم الحل السياسي الشامل

منذ 37 دقيقة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بتسوية سياسية شاملة في سوريا تضمن وحدتها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وفق بيان للخارجية العراقية.

ودعا حسين إلى “تخفيف معاناة الشعب السوري ورفض السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وشدد على “أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها، وتحفظ حقوق جميع مكوناتها”.

ويأتي حديث حسين عقب سلسلة لقاءات رسمية بين بغداد دمشق، كان أبرزها لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة قبل نحو أسبوعين.

وسلّم العراق، الأحد، دعوة إلى الشرع لحضور قمة القادة العرب في بغداد يوم 17 مايو/ أيار المقبل.

ويعتبر العراق من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقة مع نظام الأسد بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.

لكن مع سقوط نظام الأسد، قال السوداني إن بلاده “تنسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدة لتقديم الدعم، ولا تريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية”.

بينما أكد وزير الخارجية العراقي في 14 فبراير/ شباط الماضي، أن “العراق ليس لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة، بل مجموعة من الآراء المتعلقة برؤيتنا حول مستقبل سوريا، ولكن بالنتيجة القرار والإرادة للشعب السوري نفسه”.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

وبسطت فصائل سورية في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 سنة حكمت خلالها عائلة الأسد.

    المصدر :
  • الأناضول

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