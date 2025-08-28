بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن قواته نفذت غارات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت اجتماعًا لقادة عسكريين وسياسيين تابعين لجماعة الحوثيين.

وأوضحت الإذاعة أن الغارات تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، بعد أن علمت الاستخبارات بأن قادة الحوثيين قرروا الاجتماع لمتابعة خطاب زعيمهم عبدالملك الحوثي.

وأضافت أن الغارة نفذها سرب من الطائرات مستخدمًا “خدعة” سمحت له بالوصول سرًا إلى صنعاء، مشيرة إلى أن أكثر من 10 قيادات عسكرية وسياسية كانت موجودة في الموقع المستهدف، مع احتمال كبير لتواجد رئيس أركان الحوثيين محمد العمري.

ورغم نجاح العملية وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، لم يكن زعيم الحوثيين حاضرًا في المكان المستهدف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، وذلك في ثاني هجوم من نوعه على المدينة في أقل من أسبوع.

وذكر سكان لرويترز أن الهجمات استهدفت منطقة قريبة من المجمع الرئاسي ومبنى بجنوب صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المجمع الرئاسي يضم غرفة عمليات ومنشأة لتخزين الصواريخ يستخدمها المسلحون المتحالفون مع إيران.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن هجوما واحدا.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه استهدف مواقع متفرقة تجمع فيها عدد كبير من كبار مسؤولي جماعة الحوثي لمشاهدة خطاب مسجل بثه التلفزيون للزعيم عبد الملك الحوثي.

وذكرت وكالة أنباء تابعة للحوثيين أن مصدرا من وزارة الدفاع التابعة للجماعة نفى التقارير التي تفيد باستهداف قياديين في صنعاء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان اليوم الخميس “من يرفع يده ضد إسرائيل، سنقطعها”.

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها قصفت المدينة ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ صوب إسرائيل.

وتعد هذه الضربات الأحدث في أكثر من عام من الهجمات والضربات المتبادلة بين إسرائيل والمسلحين الحوثيين في اليمن، كجزء من تداعيات الحرب في غزة.

وقال نصر الدين عامر، وهو مسؤول حوثي كبير، اليوم الخميس إن جماعة الحوثي ستواصل التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وهاجم الحوثيون، المتحالفون مع إيران، سفنا في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وأطلقت الجماعة أيضا صواريخ باتجاه إسرائيل، جرى اعتراض معظمها. وردت إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، من بينها ميناء الحديدة الحيوي.