السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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بـ 450 كيلو من المتفجّرات.. أوكرانيا تكشف تفاصيل استهداف ناقلة روسيّة

منذ 6 دقائق
سفينة روسية في البحر الأسود

سفينة روسية في البحر الأسود

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كشف مصدر في المخابرات الأوكرانية لرويترز، أنّ ناقلة النفط الروسية التي تعرضت للهجوم في البحر الأسود اليوم السبت، استهدفها زورق مسير أوكراني يحمل 450 كيلوغرامًا من المتفجرات، وهاجمها في أثناء نقلها وقودًا للجيش الروسي.

وأضاف المصدر أنّ الهجوم على الناقلة سي.آي.جي كان عملية مشتركة لجهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين، وجرى تنفيذه في المياه الإقليمية الأوكرانية.

وكانت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري، قد كشفت في وقت مبكر اليوم السبت، أنّ غرفة المحركات في الناقلة إس.آي.جي الروسية، تعرضت لأضرار قرب شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة بحرية.

وأضافت الوكالة في بيان على تطبيق تيليغرام: “الناقلة إس.آي.جي.. أصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الأيمن، بشكل مبدئي نتيجة التعرض لهجوم بطائرة مسيرة بحرية”.

وقالت إنه لم تقع إصابات من جراء الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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