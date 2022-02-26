بـ350 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان “هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى”.

كييف: تم إفشال الخطة الروسية

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها” في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن (…) جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسة في كل أنحاء العاصمة”.

ودعا زيلينسكي الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وبدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أنهم أفشلوا “خطط العدو الروسي بالكامل، بعد 55 ساعة من المقاومة”، مشيرا إلى أن القوات الروسية تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية والتعليمية.

وقال ميخايلو بودولياك، وهو مستشار رئاسي أوكراني، اليوم السبت، إن بلاده ما زالت تسيطر على الأراضي التي هاجمتها القوات الروسية.

وأضاف “روسيا تريد خلق فوضى وتشكيل إدارة مؤقتة”، مشيرا إلى أن الوضع الأكثر حرجا هو في مدن خاركيف وسوفي ويوج.

كما أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي، وناشدت الصليب الأحمر بالتدخل لنقل القتلى، ومن جهته أعلن الصليب الأحمر عن قلقه من تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وقال إنه يجب ضمان حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.